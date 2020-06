Conte “coltiviamo il dialogo per un Piano di Rilancio condiviso”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Sono tantissimi i cittadini che mi hanno scritto nelle scorse settimane per rappresentarmi varie urgenze e per raccontarmi le loro storie. Ieri pomeriggio, una finestra della Consultazione Nazionale di #ProgettiamoIlRilancio, e’ stata dedicata ad alcuni di loro, che ho incontrato senza il filtro di associazioni di rappresentanza”. Cosi’ su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“Alessandra e Fabio – aggiunge – mi hanno parlato del loro negozio di calzature a Firenze; Romina e Daniela delle loro attivita’ dedicate ai servizi alla persona; Bartolomeo, Maria e Cristina – a vario titolo – delle difficolta’ del settore turistico dove lavorano tra Puglia, Lazio e Abruzzo; Roberto, romagnolo, dei problemi della ristorazione; Stefano, musicista dei castelli romani, del mondo degli artisti. Ci siamo confrontati in modo franco e diretto. Le loro testimonianze hanno arricchito il dialogo che stiamo coltivando in questi giorni per mettere a punto un ‘Piano di Rilancio’ che sia pienamente condiviso e davvero efficace nel comune interesse. Dobbiamo lavorare con fiducia”.

