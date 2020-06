Pubblicato il calendario dei giorni di disinfestazione a Modica

Posted in Attualita' Sicilia onby

MODICA (di Elisa Montagno) – E’ stato comunicato il calendario dei giorni di disinfestazione previsti nel territorio di Modica.



Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 del 28/06/2020: tutto il centro abitato della frazione di Zappulla, Marina di Modica, Maganuco e aree A.S.I

Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 del 29/06/2020: le contrade S. Filippo, Quartarella, Musebbi Michelica, Treppiedi Sud, Pirato, Pirato – Cava Maria, Treppiedi Nord, Zona San Luca, Zona Artigianale.

Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 del 30/06/2020: le contrade Montesano, San Giacomo, Villa Barco, Bussello, Frigintini Centro Abitato, Scalonazzo, Torre Pallazzelle, Pozzo Cassero, Fasana, tutta Modica Alta e quartiere Fontana, San Giurgiuzzo, Mauto

Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 del 01/07/2020: Ponte S. Giuliano, San Elena, C.da Pietre Nere, C.da Trebalate, Cava Ispica, C.da Cannizzara, C.da Passo Parrino, C.da Bosco Cavette Serrameta, San Marco Mista, C.da Violicce, Cozzo Rotondo, C.da Torre Rodosta Calicantone e tutto il quartiere Sorda.

Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 del 02/07/2020: Cimitero Comunale C.da S. Antonio Piano Ceci, C.da Scardacucco, tutta Modica Bassa e zone Fiumara e Vignazza, tutta Modica Dente.

La cittadinanza è invitata a non irrigare area a verde, prati o quant’altro, nel giorno della disinfestazione al fine di non vanificare l’efficacia del prodotto utilizzato e rendere inutile l’intervento. Per ogni giornata di disinfestazione passerà apposita bandizzazione nelle zone interessate.