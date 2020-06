Savona “Sperimentiamo le garanzie sugli aumenti di capitale”

ROMA (ITALPRESS) – “Incominciamo a preoccuparci del futuro, offrendo nel settore privato le stesse garanzie” dei prestiti alle aziende “anche per gli aumenti di capitale di rischio delle imprese, partendo dalle imprese esportatrici, che sono il nostro punto di forza”. Cosi’ a Sky TG24 Economia il presidente della Consob Paolo Savona. “In una situazione come questa – ha spiegato -, se aspettiamo che si riprenda la domanda interna, la ripresa sara’ lentissima e si trasferira’ sui problemi del rapporto debito-Pil, perche’ il mercato non perdona. Mettiamo subito in cantiere un’operazione del genere: iniziamo a sperimentare con un paio di miliardi, se va bene si estende man mano al resto del sistema. Non sto facendo una proposta da incosciente, chiedo di sperimentare volontariamente l’estensione della garanzia che si da’ sui debiti anche alla garanzia per i nuovi aumenti di capitale”.

