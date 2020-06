Confedilizia “Dal Governo aperture sulla cedolare secca per i negozi”

ROMA (ITALPRESS) – I sottosegretari Alessio Villarosa e Carlo Sibilia hanno annunciato l’intenzione del Governo di estendere la cedolare secca agli affitti commerciali”. Il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa parla di “buona notizia”.

“E’ quanto abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio Conte in occasione degli Stati generali, ricevendo un primo riscontro positivo dal Ministro Gualtieri al termine della riunione. Vedremo in quale forma l’Esecutivo intendera’ introdurre questa misura, anche se la somma che sarebbe stato previsto di stanziare non pare rilevante – spiega Spaziani Testa -. Quel che e’ certo e’ che per salvare le attivita’ commerciali e’ indispensabile ridurre la tassazione sulle locazioni per i contratti in corso. Quanto all’Imu, auspichiamo che l’intervento preannunciato dai due Sottosegretari sia il piu’ possibile esteso e non limitato a specifici settori”.

