ROMA (ITALPRESS) – Baby K e Chiara Ferragni lanciano il brano “Non mi basta piu'”, da domani on air e disponibile in digitale. Il singolo vede in qualita’ di special guest la popolare social influencer. Il nuovo brano di Baby K e’ stato concepito dall’artista durante la quarantena.

24-Giu-20 19:10

Fonte: Italpress