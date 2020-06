Spiagge Sicure, Scicli c’è

SCICLI (di Elisa Montagno) – Il Comune di Scicli potrà intensificare i controlli sul litorale e verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria attraverso un finanziamento del Ministero degli Interni.

Anche Scicli rientra tra i 150 Comuni litoranei ammessi al finanziamento nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Ministero dell’Interno denominata “Spiagge Sicure – Estate 2020”.

Un finanziamento di 32 mila euro con cui l’Amministrazione ha deciso di intensificare i controlli delle misure di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti. La somma sarà destinata ad una serie di azioni concrete, riferite al periodo 1 luglio – 30 settembre, tese ad implementare la capacità di risposta del Comune nell’ambito della lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale nei 18 km di costa e oltre 14 km di spiagge libere.

A darne notizia il sindaco di Scicli Enzo Giannone e l’assessore al turismo Emilia Arrabito.

Tra le azioni previste rientra l’assunzione di personale di vigilanza a tempo determinato, una maggiore presenza dei vigili già in servizio, l’acquisto di strumenti di video sorveglianza per il litorale e per le zone più affollate, oltre alla promozione di campagne informative e di sensibilizzazione destinate agli avventori. Il contributo verrà utilizzato quindi per rafforzare le attività di prevenzione attraverso la verifica del rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle ulteriori prescrizioni di sicurezza vigenti, previste dalla situazione Covid-19.