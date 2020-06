Sarri ha fiducia in Pjanic “Continuera’ a dare il 101%”

TORINO (ITALPRESS) – “Penso che se questo trasferimento sara’ ufficializzato, Miralem sara’ contento di finire in una grandissima squadra. Ma e’ anche un ragazzo serio e intelligente, la possibilita’ che non ci dia il 101% non la vedo”. Maurizio Sarri non ha dubbi sul contributo che continuera’ a dare Pjanic sebbene lo scambio con Arthur sia in dirittura d’arrivo. “Si sta parlando di due ragazzi che per due mesi dovranno giocare ancora nelle rispettive squadre ed e’ bene che tutti e due si concentrino su quello che dovranno fare ora e non a settembre-ottobre. Non voglio spendere energie mentali e nervose sul mercato, non mi da’ gusto. Qualcuno dello staff studiera’ Arthur per avere le idee chiarissime per quando arrivera’, noi godiamoci Pjanic per questo finale di stagione”. Domani, intanto, la Juventus andra’ a Marassi per affrontare il Genoa e il tecnico non pensa a un turnover massiccio. “Non e’ che numericamente ci possiamo permettere di alternare piu’ di 2-3 giocatori. Nell’ultima partita avevamo fra i convocati 14 giocatori di campo, non abbiamo molte variabili per cui possiamo pensare a uno-due cambi, non vedo la possibilita’ di farne di piu’. Speriamo nei prossimi 7-8 giorni di recuperare qualcuno e avere piu’ possibilita’ di scelta”.

(ITALPRESS).

glb/red

29-Giu-20 17:00

Fonte: Italpress