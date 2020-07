Riconosciuta immunita’ ai maro’, Di Maio “Processo in Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Tribunale arbitrale dell’Aja ha stabilito oggi che i due maro’, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, dovranno essere processati in Italia”. Lo scrive su facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che aggiunge: “E’ una notizia molto positiva, che premia il grande lavoro svolto in questi anni dal team legale a tutela dell’Italia nelle sedi giudiziarie indiane e internazionali, nonche’ l’impegno diplomatico che il nostro Paese non ha mai fatto mancare alla causa dei due fucilieri di Marina. La tesi dell’Italia, dopo anni di lunghe battaglie, ha dunque prevalso. I nostri due militari, funzionari dello Stato italiano, impegnati nell’esercizio delle loro funzioni sono immuni dalla giustizia straniera. Non abbiamo mai smesso di seguire questo caso, ma voglio ringraziare anche chi mi ha preceduto per la costanza e la determinazione impiegate su questa vicenda.

L’Italia naturalmente rispettera’ quanto stabilito dal Tribunale arbitrale, con spirito di collaborazione. Oggi si mette un punto definitivo a una lunga agonia. Un abbraccio ai nostri due maro’ e alle loro famiglie”.

(ITALPRESS).

mgg/red

02-Lug-20 14:50

Fonte: Italpress