Ladri in casa del fiorentino Ribery “Prendero’ decisioni necessarie”

FIRENZE (ITALPRESS) – Non deve essere un bel momento per Franck Ribery. Dopo essersi infortunato a una caviglia nella trasferta vittoriosa contro il Parma, il calciatore francese della Fiorentina ha scoperto di aver subito un furto, una volta tornato nella sua casa di Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze. E le parole utilizzate per commentare l’accaduto sui suoi profili social – accompagnate dai video dell’appartamento messo a soqquadro – lasciano trasparire tutta la sua amarezza, mettendo in allarme i tifosi viola. “Come dobbiamo sentirci oggi dopo quanto e’ accaduto? – ha scritto Ribery – Non vado dietro ai milioni, grazie a Dio non mi manca niente e ancora posso correre dietro a un pallone, la mia passione. Ma passione o no, la mia famiglia viene prima di tutto e noi prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere”. Quali siano le decisioni che il francese vorra’ prendere non e’ chiaro. Di sicuro la sua priorita’ al momento e’ la sicurezza dei suoi familiari. Il suo contratto con la Fiorentina scade il prossimo anno e le sue parole hanno gia’ messo in agitazione i tifosi. Di recente, un episodio simile e’ capitato al calciatore del Milan Samu Castillejo: due uomini in centro a Milano gli hanno puntato una pistola al volto prima di rubargli l’orologio. Episodio simile a quello che nel 2015 vide protagonista Mauro Icardi, allora all’Inter, derubato da due persone in moto mentre stava parcheggiando il fuoristrada: all’attuale centravanti del Psg fu portato via un orologio da oltre 40 mila euro. A ottobre scorso il furto in casa e’ toccato all’ex juventino Claudio Marchisio: quattro rapinatori sono riusciti a entrare nella sua villa a Vinovo e, dopo aver minacciato il calciatore e la compagna, sono fuggiti con gioielli e orologi.

06-Lug-20

