Nella mobilitá post-lockdown la propria auto e’ il mezzo piu’ sicuro

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il lungo periodo di lockdown che ci ha costretti a casa, nel post Covid-19 la propria vettura e’ nettamente percepita come il mezzo piu’ sicuro per gli spostamenti. E’ il mezzo che il 79% e il 90% dei rispondenti al sondaggio condotto da Jaguar Land Rover ritiene garantisca maggior sicurezza e privacy per spostarsi, rispettivamente, in citta’ e nei viaggi a media/lunga percorrenza. Un sondaggio che ha coinvolto un campione di 2.300 utenti che hanno accolto l’invito indicando le scelte di viaggio e di mobilita’ privilegiate oggi.

In crescita anche il concetto di micromobilita’ sostenibile: incremento del 7% tra gli intervistati che valutano di abbinare la bici elettrica o il monopattino all’utilizzo dell’autovettura.

Negli spostamenti urbani, il campione ha indicato di preferire il proprio mezzo di trasporto a quattro ruote, a scapito della fruizione dei mezzi pubblici, facendo registrare un -48% in citta’. In netta diminuzione anche l’utilizzo di treno e aereo, che registrano un -46% negli spostamenti a lunga percorrenza. Le seconde case e localita’ marittime, poi, sono identificate dal 38% dei rispondenti come le destinazioni privilegiate in questa estate 2020, da trascorrere rigorosamente in famiglia. In generale, il piacere di tornare a viaggiare e’ l’elemento ricorrente nelle risposte.

