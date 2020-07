Il Torino batte 3-0 il Genoa e avvicina la salvezza

TORINO (ITALPRESS) – Il Torino torna alla vittoria e piazza l’accelerazione forse decisiva per la salvezza. Il Genoa subisce una sconfitta che interrompe la striscia di sei risultati utili consecutivi in trasferta e resta con un solo punto di vantaggio sul Lecce in vista dello scontro diretto di domenica. All’Olimpico termina 3-0 per la formazione di Longo grazie alle reti di Bremer, Lukic e Belotti, nonostante un avvio di gioco equilibrato che aveva illuso gli uomini di Nicola. Nella prima mezz’ora c’e’ infatti spazio per un’occasione da gol a testa. Al 7′ Iago Falque sfonda sulla destra e serve Pinamonti che col mancino calcia e trova la risposta a terra di Sirigu. Al 25′ si accende il Torino: Verdi disegna un cross da calcio d’angolo e Bremer di testa non trova la porta. Ma la rete del vantaggio granata e’ solo rimandata. Al 32′ si ripete infatti l’azione precedente con esito diverso: Verdi crossa al centro e Bremer questa volta di testa trova il bersaglio. Nella ripresa e’ il Genoa ad approcciare meglio e dopo appena un minuto Sirigu e’ costretto al doppio intervento: prima sul tiro da posizione defilata di Sanabria e poi sulla successiva conclusione di Schone da fuori area. Ma, come nel primo tempo, la sfuriata del Genoa si esaurisce presto e al 77′ la formazione di casa trova il gol del 2-0: Belotti protegge palla e scarica per il neo entrato Lukic che da fuori area lascia partire un destro imprendibile per Perin. Nel finale un po’ di nervosismo e poi, al 90′, il sigillo di Belotti con uno splendido sinistro dal limite dell’area. Il Toro fa festa, il Genoa deve voltare subito pagina e pensare al Lecce.

16-Lug-20 21:38

