I tecnici dell’acqua si formano alla scuola dell’Acquedotto Pugliese

BARI (ITALPRESS) – Formazione e specializzazione nel segno dell’innovazione e delle necessita’ occupazionali del territorio.

E’ l’obiettivo di un accordo sottoscritto da Acquedotto Pugliese e Regione Puglia. Un protocollo d’intesa che spiana la strada all’attivazione di nuovi percorsi di formazione con finalita’ di specializzazione, aggiornamento, riqualificazione e inserimento occupazionale, nel segno di un percorso virtuoso che Acquedotto Pugliese ha intrapreso grazie a Water Academy.

A siglare l’accordo, il presidente della Regione, Michele Emiliano, il presidente di Aqp, Simeone di Cagno Abbrescia, l’assessore regionale Sebastiano Leo.

“Lavorare sull’innalzamento delle competenze, potenziare la qualita’ del nostro capitale umano per intercettare le traiettorie del futuro e’ una sfida a cui noi amministratori del bene pubblico siamo chiamati a rispondere. La Regione Puglia ormai lavora da anni in questa direzione, sia attuando politiche a supporto della formazione ad alto tasso innovativo, sia costruendo sinergie e collaborazioni con i soggetti del territorio per supportarli in tal senso”, ha commentato Emiliano.

“L’accordo siglato oggi testimonia, una volta di piu’, quanto sia forte il legame tra l’Acquedotto Pugliese, l’azionista di riferimento e il territorio servito. Avviare, grazie alla preziosa sinergia con la Regione, percorsi di formazione rivolti, da una parte, ad affinare le professionalita’ dei nostri operatori e, dall’altra, a preparare i giovani in un settore lavorativo cosi’ fondamentale e innovativo, quale la gestione del ciclo integrato delle acque, rappresenta una grande opportunita’ per la nostra Azienda ma soprattutto per il territorio, in termini di nuove possibilita’ di occupazione”, ha detto il presidente di Aqp, Simeone di Cagno Abbrescia.

“Il protocollo d’intesa con un’azienda strategica come Acquedotto Pugliese, punto di riferimento per la collettivita’, permettera’ a tanti giovani e al personale interno di Aqp di acquisire nuove competenze e nuove professionalita’, capaci di rispondere alle esigenze del territorio, nel solco di uno sviluppo sostenibile delle attivita’”, ha dichiarato l’assessore regionale Sebastiano Leo.

17-Lug-20 17:58

