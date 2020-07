Coronavirus, Boccia “Lo stato di emergenza serve, Italia piu’ sicura”

ROMA (ITALPRESS) – “No agli ottimisti a prescindere, il 70% dei contagi e’ tra italiani. Lo stato d’emergenza serve”. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. “Non ci saranno limitazioni delle liberta’ personali”, aggiunge. “Nonostante i tentativi di alcuni di fare gli ottimisti a prescindere, il dato oggettivo e’ che il mondo ha vissuto la peggiore settimana dall’esplosione del Covid”.

“L’Italia in questo momento e’ uno dei Paesi piu’ sicuri”. “Se noi, senza fare terrorismo, manteniamo alta la tensione, e’ perche’ il 70% dei positivi lo abbiamo ancora in casa”, quindi “quando ribadiamo che lo stato di emergenza e’ una sorta di scudo per tutti e’ perche’ consente alle Regioni di agire in emergenza e intervenire in sostegno di imprese, lavoratori e famiglie in deroga alle norme vigenti”.

