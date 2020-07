Trionfo per Luca Marini nel Gp di Spagna di Moto2

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Luca Marini (Kalex) ha vinto il Gran Premio di Spagna di Moto2 sul circuito di Jerez. Il pilota italiano dello Sky Racing Team VR46 ha preceduto Tetsuta Nagashima e Jorge Martin, che completano cosi’ il podio. Quarto posto per Sam Lowes, che riesce a tenere dietro Aron Canet. Con il secondo posto a Jerez il giapponese della KTM, vincitore a Losail, si conferma in testa al Mondiale. Troppa foga per Marco Bezzecchi, caduto e costretto al ritiro, cosi’ come Fabio Di Giannantonio.

Lorenzo Baldassarri non riesce ad andare oltre l’ottava posizione, anche Enea Bastianini in top-10 con la nona piazza.

Albert Arenas in sella alla KTM, invece, ha vinto la gara della Moto3 al termine di un Gp combattuto e ricco di emozioni e sorpassi. Il pilota spagnolo taglia per primo il traguardo davanti ad Ai Ogura, completa il podio Tony Arbolino (Honda). Il poleman Suzuki non va oltre l’ottavo posto finale, bene gli italiani Migno e Vietti dello Sky Racing Team VR46 rispettivamente quarto e quinto, tanta sfortuna per Dennis Foggia del Team Leopard che finisce fuori gia’ alla prima curva. Per Arenas e’ la seconda vittoria su due gare disputate in calendario, il pilota iberico guida la classifica piloti a punteggio pieno.

