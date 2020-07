Consiglio Ue, Conte “Clima cambiato, sono cautamente ottimista”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa notte abbiamo lavorato fino all’alba, direi che c’e’ stata una svolta, dobbiamo essere ancora cauti fino alla fine, fino a quando non c’e’ la stretta finale, non valutiamo tutti gli aggiornamenti dobbiamo essere cauti. Direi che sono cautamente ottimista”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, a Bruxelles a margine del Consiglio europeo.

“Qui non stiamo scherzando, non possiamo guardare a l’ombelico nazionale, stiamo offrendo una risposta europea. Da questo punto di vista non c’e’ da scherzare piu’. Lo dobbiamo per i nostri cittadini, la gravita’ delle conseguenze di questa crisi. Non e’ piu’ tempo di tergiversare”, ha sottolineato il presidente del Consiglio, che ha aggiunto: “Mi sembra che il clima sia cambiato anche perche’ ieri sera, dopo questa posizione molto piu’ dura da parte di Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania e Grecia, c’e’ stato un fronte, c’e’ stata una svolta perche’ abbiamo fatto comprendere chiaramente che non si puo’ portare avanti un negoziato che porti tutto al ribasso”.

(ITALPRESS).

20-Lug-20 15:20

Fonte: Italpress