Al via ottava edizione del premio “Salva la tua lingua locale”

ROMA (ITALPRESS) – Parte l’ottava edizione del premio letterario nazionale “Salva la tua lingua locale”. Alla ratifica delle categorie, tutte a tema libero, gia’ presenti nella scorsa edizione, prosa (edita e inedita), poesia (edita e inedita), teatro (inedito) e musica, si aggiunge l’introduzione di quella dedicata ai fumetti. Confermato anche il premio intitolato a Tullio De Mauro dedicato a lavori scientifici editi o inediti: saggi, tesi di laurea, studi su dialetti e/o lingue locali e dizionari. I partecipanti dovranno far pervenire le opere entro il 16 ottobre, la proclamazione e’ in programma nel mese di dicembre a Roma nella Sala della Protomoteca del Campidoglio.

Il premio “Salva la tua lingua locale” e’ istituito dall’Unione Nazionale delle Pro Loco (Unpli) e da Ali Autonomie Locali Italiane – Lazio (ALI Lazio) ed e’ organizzato in collaborazione con il Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione “Scuola, con l’Ong “Eip-Scuola Strumento di Pace”.

Tappe differenziate, invece, per la sezione “Scuola”: il termine per l’invio delle proposte e la data della proclamazione saranno resi noti successivamente. Sin dalla prima edizione del premio, inoltre, viene effettuata la registrazione audio e l’archiviazione di tutti gli elaborati inediti presentati; i contributi cosi’ entrano a far parte di “Memoria Immateriale”, un canale Youtube che costituisce l’inventario on line delle tradizioni italiane.

21-Lug-20 10:20

Fonte: Italpress