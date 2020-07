Il Milan batte il Sassuolo e Pioli rinnova, salta Rangnick

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Serata dalle mille emozioni per il Milan. Mentre la squadra giocava e vinceva per 2-1 sul campo del Sassuolo, dalla Germania e’ arrivata la notizia che Ralf Rangnick, promesso sposo della societa’ rossonera, non si trasferira’ a Milanello per la nuova stagione. “Insieme al Milan abbiamo concordato che non e’ il momento giusto per lavorare insieme. Per questo motivo e tenendo conto dei buoni risultati che sta ottenendo Pioli, abbiamo deciso insieme che non avro’ alcun ruolo nel Milan” ha fatto sapere Ragnick. E al termine del match con il Sassuolo il club rossonero ha ufficializzato la conferma del tecnico italiano: “AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto come allenatore della prima squadra maschile, che pertanto scadra’ a fine giugno 2022”. “Sono molto felice per questo accordo – ha dichiarato Ivan Gazidis – Stefano ha dimostrato di essere in grado di offrire quella visione del calcio che pensiamo e vogliamo per il nostro club, un calcio entusiasmante, moderno e appassionato.

Questa non e’ una decisione basata sulle recenti vittorie, ma sul modo in cui Stefano ha costruito spirito di squadra e unita’ di intenti”. “Sono felice e orgoglioso della fiducia che ho ricevuto dal Milan – ha dichiarato Pioli – Voglio ringraziare tutti, compresi i nostri fan, che ci mancano molto allo stadio, ma con cui siamo sempre vicini e solidali. Come ho detto molte volte, il nostro futuro e’ oggi. Dobbiamo restare concentrati e determinati, essere uniti, essere una vera squadra. Siamo all’inizio di un percorso straordinario. Se continuiamo a lavorare in questo modo, cresceremo ancora e saremo sempre piu’ competitivi”. E dopo la vittoria sul Sassuolo (doppietta di Ibrahimovic) c’e’ subito un altro traguardo da raggiungere per Pioli: ottenuta l’Europa League, l’obiettivo e’ quello di superare la Roma per meritare l’accesso diretto alla fase a gironi ed evitare la trafila dei preliminari, peraltro con turni a eliminazione diretta nella prossima stagione.

(ITALPRESS).

pal/gm/red

22-Lug-20 00:25

Fonte: Italpress