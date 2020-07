Da Intesa Sanpaolo prestito agevolato per le mamme che lavorano

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo annuncia l’avvio di “mamma@work”, un prestito a condizioni agevolate che consente alle giovani madri lavoratrici di avere un sostegno economico per conciliare vita familiare e professionale nei primi anni di vita dei figli. Attivo dal 24 luglio, e’ destinato a tutte le donne che lavorano da almeno sei mesi, risiedono in Italia e hanno figli di eta’ non superiore ai 36 mesi. Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Oltre 37 mila madri lavoratrici si sono dimesse nel corso del 2019 indicando tra le motivazioni la difficolta’ di conciliare il lavoro con le esigenze di cura dei figli. Facilitare l’accesso al credito di questa categoria di cittadine significa innescare uno dei passaggi necessari per la modernizzazione del Paese, un impegno che in Intesa Sanpaolo sentiamo fortissimo”.

Le somme ricevute possono essere liberamente utilizzate, per esempio per pagare le rette dell’asilo nido o la babysitter. Il prestito viene erogato in tranche semestrali fino a 30.000 euro, sino al compimento dei 6 anni del bambino. Si ottiene senza alcuna garanzia, presentando in filiale la documentazione di una qualunque attivita’ lavorativa in corso. Il rimborso delle somme utilizzate puo’ avvenire in un periodo fino a 20 anni. In caso di perdita di occupazione per qualsiasi causa, la linea di credito continua a essere erogata per sei mesi se solo la madre autocertifica la volonta’ di cercarne una nuova. Al semestre successivo se non sono rispettati i requisiti di mantenimento richiesti ma viene sempre dichiarata la volonta’ di cercare un nuovo posto di lavoro, vengono sospese le erogazioni ma viene lasciata in vita la linea di credito fino a scadenza.

