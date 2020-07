Accordo Demanio-Cdp per valorizzazione patrimonio immobiliare pubblico

ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia del Demanio e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto un accordo di collaborazione strutturata e continuativa, finalizzata a realizzare iniziative di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

L’obiettivo dell’accordo e’ quello di individuare e implementare progetti strategici di rigenerazione immobiliare urbana su tutto il territorio nazionale. L’intesa prevede che venga istituito un Tavolo Tecnico tra le due Istituzioni con la finalita’ di coordinare e promuovere l’interlocuzione con tutti gli enti territoriali. Attraverso l’attivita’ di scouting prevista dal protocollo saranno individuati gli immobili pubblici su cui avviare i progetti di valorizzazione, e gli enti territoriali e le amministrazioni dello Stato potranno cosi’ essere supportati nei processi di sviluppo urbanistico.

“Questa intesa – dichiara il direttore dell’Agenzia del Demanio, Antonio Agostini – sancisce un lavoro sinergico che l’Agenzia e Cdp portano avanti da tempo. Per avviare e dare gambe ai progetti di valorizzazione sugli immobili pubblici, Cdp e’ per noi un partner imprescindibile. Grazie anche a questa collaborazione, sempre piu’ strutturata e programmatica, sara’ possibile ridisegnare il futuro del nostro territorio: possiamo dare un contributo importante a mantenere e rivitalizzare la bellezza e l’unicita’ dell’Italia, riconosciuta in tutto il mondo. La strada da perseguire e’ senza dubbio lo sviluppo di progetti innovativi di rigenerazione urbana che siano in grado di rispettare l’autenticita’ e la vocazione dei territori, mettendo al centro l’ambiente e le esigenze delle comunita’ che li abitano”. Per l’Ad di Cdp, Fabrizio Palermo, “l’intesa siglata con l’Agenzia del Demanio testimonia il nostro impegno congiunto a favore del territorio, sempre piu’ in un’ottica di sistema. Abbiamo avviato una collaborazione per valutare e promuovere importanti iniziative di sviluppo sul patrimonio immobiliare della Pubblica Amministrazione, in grado di generare benefici concreti per le comunita’ locali e per il Paese. L’intesa consolida inoltre il legame tra le amministrazioni pubbliche e Cdp che, in questi anni, oltre ad aver sviluppato elevate competenze manageriali nella valorizzazione di aree dismesse, ha avviato numerosi progetti sul territorio, anche grazie ai Protocolli di collaborazione firmati con le Citta’ metropolitane su ambiti che vanno dalla finanza locale alla rigenerazione urbana e alle infrastrutture”.

(ITALPRESS).

ads/com

30-Lug-20 15:04

Fonte: Italpress