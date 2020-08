Vincono gli Spurs di Belinelli, Houston la spunta all’overtime

ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – Successo di San Antonio nella notte italiana della regular-season dell’Nba, tornata protagonista nella ‘bolla’ di Orlando dopo la lunga pausa forzata per l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Gli Spurs superano per 129-120 i Sacramento Kings con 27 punti di DeMar DeRozan e i 26 di Derrick White; il top-scorer e’ invece De’Aaron Fox, a referto con 39. Buona prestazione di Marco Belinelli: la 34enne guardia bolognese di San Antonio realizza 9 punti, con 1 rimbalzo e 1 assist, in poco piu’ di 15 minuti di impiego. Prima del match, come nell’esordio di ieri della ‘nuova’ stagione regolare, giocatori e arbitri in ginocchio durante l’inno con una maglietta nera recante la scritta “‘Black Lives Matter’ nel ricordo di George Floyd, ucciso dalla polizia di Minneapolis lo scorso 25 maggio. Sono rimasti in piedi, alimentando cosi’ qualche polemica, il coach dei texani Gregg Popovich e la sua assistente Becky Hammon. Stessa scelta per Jonathan Isaac tra i ‘padroni di casa’ di Orlando Magic, che si impongono per 128-118 sui Brooklyn Nets con 24 punti messi a segno dai francesi Evan Fournier e Timothe’ Luwawu-Cabarrot. Due le partite risoltesi all’overtime, quella vinta dai Portland Trail Blazers sui Memphis Grizzlies (140-135, 33 punti di Josh Jackson) e da Houston Rockets sui Dallas Mavericks (153-49, 49 di uno spettacolare James Harden). Altri risultati: Washington Wizards-Phoenix Suns 112-125; Milwaukee Bucks-Boston Celtics 119-112.

