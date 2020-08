Lakers sicuri del 1° posto a Ovest, Gallinari ko contro Denver

ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – Vittoria e primo posto assicurato a Ovest per i Lakers. Dopo la sconfitta incassata dai Raptors, contro Utah il grande protagonista e’ Anthony Davis: 42 punti e 12 rimbalzi con 13/28 al tiro e quattro triple a bersaglio per la comoda vittoria di Los Angeles (116-108). Nella notte italiana nuova sconfitta invece per i Grizzlies, fermati anche dai Pelicans di Nicolo’ Melli (5 punti e 4 assist in 20 minuti di gioco): 109-99 il punteggio finale, un successo che riapre in maniera definita la rincorsa ai due posti a Ovest ancora disponibili per i play-off. Nelle altre partite della giornata Nba primo ko a Disney World per gli Spurs, ancora privi di Marco Belinelli, sconfitti 132-130 da Philadelphia. Bene i Nuggets, che battono i Thunder al supplementare grazie alla tripla doppia di Jokic e ai 37 punti di Porter Jr. Dall’altra parte Gallinari chiude con 20 punti, frutto di un 6/14 dal campo, 4/9 da tre e 4/6 ai liberi, oltre a 3 rimbalzi e 2 assist in 29 minuti sul parquet. T.J. Warren assoluto protagonista nel secondo successo in fila di Indiana: dopo i 53 punti con i Sixers, contro Washington (111-100) la stella dei Pacers gioca un’altra grande partita con 34 punti, 11 rimbalzi e 4 assist. Toronto, infine, supera Miami per 107-103 con Fred VanVleet sugli scudi: il numero 23 segna 36 punti, con 7 su 12 da tre.

04-Ago-20 10:42

Fonte: Italpress