Covid-19, Abbate: “Facciamo chiarezza sui dati”

L’attenzione resta sempre alta

MODICA (di Elisa Montagno) – “Avendo letto negli ultimi giorni troppe inesattezze e per chiarire la situazione una volta per tutte ai cittadini modicani, a loro volta spiazzati dalle notizie anche contrastanti che leggono, ho deciso di comunicare ufficialmente i dati che ci fornisce quotidianamente l’ASP in merito all’emergenza Covid nel nostro territorio.



Ad oggi, 9 agosto, dichiara il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, nessun ricoverato al Maggiore mentre risultano in quarantena 61 soggetti. Di questi solo 3 sono risultati positivi. Sono due ragazze ed un ragazzo. 7 sono provenienti da Paesi esteri, 51 hanno avuto contatti con soggetti positivi. La stragrande maggioranza è formata da giovani e giovanissimi. Tutti sono soggetti a controlli da parte di personale qualificato per verificare il rispetto dell’obbligo di quarantena. Molti di loro, prosegue Abbate, si trovano in quarantena nonostante, per fortuna, siano già risultati negativi ai primi tamponi

Non bisogna mai abbassare la guardia, in particolar modo tra i giovani che devono fare un atto di responsabilità anche nei confronti delle proprie famiglie e delle persone anziane. Però non bisogna neanche essere catastrofici e pensare subito al peggio. Come sempre gli eccessi non vanno bene. I numeri sono questi, non sono altissimi ma neanche da sottovalutare”.