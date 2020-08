Virtu Ferries investe sul futuro

MALTA (di Elisa Montagno) – Per la compagnia Virtu Ferries la determinazione è un requisito cardine per il pieno recupero dell’economia della Sicilia e di Malta. Infatti, la compagnia per rispondere alle esigenze degli importatori ed esportatori maltesi e siciliani, attiverà un doppio servizio ad alta velocità che si rivelerà ben presto un catalizzatore per riportare il commercio e il turismo tra le due isole ai livelli pre-COVID ed oltre.

La compagnia impiegherà il catamarano Jean De La Valette sulla rotta Malta-Sicilia tra La Valletta, Augusta e Catania a partire dal primo trimestre del 2021. Il catamarano si unirà al Saint John Paul II, il quale continuerà a operare nei porti della Valletta e di Pozzallo.

Con una capacità di 800 passeggeri e un garage per 156 veicoli o 60 veicoli commerciali e 20 rimorchi, il Jean De La Valette sarà il secondo catamarano RoPax più grande ad alta velocità dispiegato nel Mediterraneo, secondo solo al fiore all’occhiello Saint John Paul II.