Incidente mortale alle porte di Marina di Modica, la vittima aveva 50 anni

La tragedia si è consumata stamattina intorno alle 10

MODICA – Drammatico incidente stradale, stamattina, intorno alle 10, all’ingresso di Marina di modica, sulla strada che da Pozzallo porta a Sampieri, davanti ad un campetto di calcetto. Ha perso la vita un uomo di 50 anni, modicano, Giuseppe Alberto Vicari. Era a bordo della sua moto di grossa cilindrata, che si è scontrata con una Mitsubishi nera, condotta da un uomo, anche lui 50 anni, di Modica ma residente in una frazione balneare di Scicli adesso in stato di fermo, sottoposto ad esame coattivo su decisione del pubblico ministero. Da una prima ricostruzione affidata agli uomini della polizia locale di Modica, i due mezzi, viaggiavano nello stesso senso di marcia, quando è avvenuto il drammatico incidente. Nonostante l’arrivo dell’elisoccorso, per Vicari non c’e’ stato nulla da fare. Le sue condizioni, sono subito apparse disperate e quando sono arrivati i soccorritori si è capito immediatamente lo stato delle cose. Vicari, era un produttore di cioccolato, con una piccola azienda al quartiere della madonna delle Grazie, in via Mercè. Molto apprezzato fra i colleghi, con un rapporto particolare con l’Antica Dolceria Bonaiuto verso cui non mancava in ogni occasione pubblica e privata di manifestare stima ed apprezzamento, provando a ricalcarne le orme e la filosofia nella produzione del cioccolato, Vicari era in rapporti eccellenti con tanti. Sul suo profilo facebook, appare sempre sorridente e, in rete, si trova una sua apprezzata intervista sul cioccolato, rilasciata in inglese ad una rivista specializzata. L’incidente, come detto, è avvenuto stamattina. La sua moto, è andata completamente distrutta mentre l’auto è rimasta danneggiata sul sovraruota destro, per la violenza dell’urto