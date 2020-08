Posted in Attualita' Sicilia onby

SCICLI (di Elisa Montagno) – Una App turistica del Comune di Scicli. Gratuita ed in continuo aggiornamento: “Sciclituristica”. E’ online la App Turistica del Comune di Scicli (https://sciclituristica.glideapp.io), creata e implementata dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con alcune associazioni e volontari che hanno curato la grafica e contenuti, foto e testi. All’interno dell’applicazione sono ospitate le informazioni sui più importanti siti culturali e di interesse del Comune di Scicli, con le notizie sui loro orari di apertura e chiusura, sulle località di mare da visitare, il calendario degli eventi e una scheda informativa sulla città di Scicli.

La App Sciclituristica è in continuo aggiornamento, gratuita, fruibile da smartphone ed è uno strumento di conoscenza per i turisti e i viaggiatori che vogliono visitare le bellezze di Scicli. L’assessore al Turismo, Emilia Arrabito: “L’iniziativa rientra all’interno del progetto di promozione turistica che abbiamo programmato per il 2020, ringrazio i volontari e le associazioni che hanno partecipato all’implementazione”.