Covid-19 e ferragosto, il Prefetto chiede massima attenzione

RAGUSA (di Elisa Montagno) – Covid-19 e ferragosto all’attenzione della riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica convocata dal Prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, allargato ai sindaci, ai comandanti delle Polizie Locali dei Comuni balneari, alla Capitaneria di Porto di Pozzallo e all’Asp Ragusa.

Il Rappresentante del Governo in Provincia ha esortato i sindaci affinchè la polizia locale concentri molti controlli sull’uso delle mascherine e sui controlli, in particolare per il ponte di Ferragosto, per tenere sotto controllo la movida nelle località balneari. Concentrare tutte le forze disponibili in questo particolare periodo è stato l’invito del Prefetto, per potere tenere sotto controllo il virus .