Bimbo di 20 mesi cade in piscina e muore nel Tarantino

TARANTO (ITALPRESS) – Tragedia a Palagiano, in provincia di Taranto. Un bimbo di 20 mesi nel pomeriggio di Ferragosto è annegato dopo essere caduto in una piscina in una villa privata. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe caduto accidentalmente nella piscina dopo essere sfuggito al controllo dei genitori durante il pranzo.

16-Ago-20 08:28

Fonte: Italpress