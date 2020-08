Coronavirus, Zaia “Veneto sotto controllo, non siamo un lazzaretto”

RIMINI (ITALPRESS) – “Se fai i tamponi trovi i contagi, in Veneto la situazione e’ sotto controllo: ci sono 6 pazienti in terapia intensiva e 118 persone ricoverate. Finiamola di far passare la regione come un lazzaretto”. Cosi’ Luca Zaia, presidente della regione Veneto, nel corso del Meeting di Rimini.

Zaia si è soffermato anche sul tema dell’autonomia, sottolineando che “e’ l’unica via d’uscita ed e’ un’assunzione di responsabilita’. Sara’ il nostro muro di Berlino e se a Roma non l’hanno capito, lo capiranno. Crediamo che il processo siano ormai inesorabile. Il modello centralista e’ fallimentare, non c’e’ efficienza e non si diminuiscono le catene decisionali”.

“Il coronavirus ha dimostrato che l’autonomia della sanita’ regionale ci ha permesso di essere performanti – ha sottolineato – Magari c’e’ qualche comunita’ che ha bisogno di aiuto, in quel caso e’ giusto che ci sia un intervento dello Stato. Ma non vengano a complicarci la vita da Roma”.

