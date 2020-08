Fondoprofessioni, 1 milione di euro per chi punta sulla formazione

ROMA (ITALPRESS) – Fondoprofessioni, il Fondo interprofessionale degli Studi professionali e delle Aziende collegate, attraverso l’Avviso 03/20 – 2° Sportello, ha messo a disposizione 1 milione di euro per finanziare la formazione del personale dipendente. «La ripartenza economica dipenderà molto dalla capacità di adeguamento organizzativo e di processo degli studi professionali e delle aziende, che richiederà lo sviluppo di nuove skills all’interno del personale – ha commentato Marco Natali, presidente di Fondoprofessioni – Il nostro Fondo interprofessionale vuole fare la sua parte in questa fase cruciale, immettendo ulteriori risorse nel circuito della formazione continua». In particolare, l’Avviso 03/20 – 2° Sportello finanzia la realizzazione di piani formativi progettati ad hoc dagli Enti attuatori accreditati presso il Fondo, in base alle specifiche esigenze dello Studio/Azienda. A tal proposito ha commentato Paolo Andreani, vice presidente del Fondo: «In questa fase c’è la necessità di percorsi di training mirati che, a partire dalle competenze già possedute dal singolo lavoratore, rispondano alle esigenze di crescita professionale e di efficientamento all’interno dell’impresa». La domanda di finanziamento potrà essere presentata dagli Studi/Aziende che abbiano effettuato l’adesione gratuita a Fondoprofessioni, rivolgendosi a uno degli Enti attuatori. Nello specifico, la richiesta dovrà essere inviata dal 07/09/20 al 30/09/20 (ore 17), attraverso la piattaforma informatica di Fondoprofessioni. Per maggiori informazioni consultare il sito www.fondoprofessioni.it o contattare il numero 06/54210661.

27-Ago-20 11:24

