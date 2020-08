Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Firmato il decreto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 80mila docenti. Una buona notizia per gli insegnanti precari e per gli studenti che avranno così garantita la continuità didattica. L’istruzione e la ripartenza della #scuola sono priorità per questo Governo”. Lo scrive su twitter il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

(ITALPRESS).

mgg/red

28-Ago-20 15:26

Fonte: Italpress