Covid, 6.371 tamponi a migranti in Sicilia, 3,98% positivi

ROMA (ITALPRESS) – “Per garantire la sicurezza sotto il profilo sanitario anche delle comunità locali, il Viminale ha sempre sottoposto ad un attento screening sanitario tutti i migranti sbarcati in Sicilia”. Lo riferiscono fonti del ministero dell’Interno. Dopo aver inizialmente previsto il test sierologico, dai primi di agosto è stato introdotto obbligatoriamente l’esame rinofaringeo, con un valutazione immediata del prelievo. In particolare, in Sicilia, dall’1 giugno sono stati effettuati 6.371 tamponi ai migranti sbarcati, per una percentuale di positivi pari al 3,98%.

29-Ago-20 16:01

