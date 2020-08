Coronavirus, Sileri: “Capisco Musumeci, ma soluzioni sono navi quarantena e Tamponi”.

Questione Migranti

PALERMO – “Capisco la preoccupazione di Musumeci, ma l’unica soluzione sono le navi quarantena, i tamponi e un controllo dei migranti entrati negli hotspot per evitare che fuggano”.

Ad affermarlo, intervistato da La Stampa, è il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, parlando della questione migranti sui confini a Sud e della decisione del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, di chiudere gli hotspot (poi bocciata dal Tar della Sicilia). Quanto all’accordo con Spagna, Francia e Germania per rendere obbligatori i tamponi in entrata e in uscita dai confini nazionali, Sileri chiosa: “Siamo ancora a un livello di interlocuzione. E la strada giusta: non servono chiusure, ma più tamponi e una strategia comunitaria”.

Fonte Adnkronos