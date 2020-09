Il 6 settembre, Scicli omaggia Andrea Camilleri

SCICLI (di Elisa Montagno) – La Vigata televisiva omaggia il papà del Commissario Montalbano. Il 6 settembre del 1925 nasceva a Porto Empedocle Andrea Camilleri. Il Comune di Scicli, insieme alla cooperativa Agire, e all’Associazione Culturale “OfficinOff”, ha organizzato per il prossimo 6 settembre, 95esimo anniversario della nascita di Camilleri, le “Camilleriadi (anno zero). Nei luoghi di Montalbano. A tu per tu con il Maestro”. I luoghi-set della serie televisiva “Il Commissario Montalbano” omaggiano lo scrittore.



Il 6 settembre, in occasione del compleanno del Maestro, un evento celebrativo in cui le arti teatrali e le performance musicali accompagneranno lo spettatore all’interno dell’universo camilleriano.

Un viaggio in cui a narrare lo scrittore saranno i suoi stessi personaggi “reali” e le sue esperienze artistiche multiformi: l’autore sarà il primo personaggio a entrare in scena, dapprima come “fantasma” che racconta se stesso – a poco più di un anno dalla sua scomparsa – e poi come bimbo che vive l’emozionante esperienza di incontrare un monumento della cultura italiana, quale Luigi Pirandello. Da qui inizia il viaggio all’interno della parabola artistica del giovane Andrea Camilleri, detto Nenè. “ Nenè, Luigino e Maruzza” è il titolo della coinvolgente rappresentazione teatrale proposta dalla regia di Salvo Giorgio e Salvo Nicita; una performance in grado di fondere teatro, lettura, canto e improvvisazione musicale dal vivo, talmente suggestiva da condurre per mano lo spettatore verso un viaggio fisico ed emotivo in grado di immergersi anima e corpo nel mondo di Nenè. La cornice suggestiva sarà quella dei luoghi simbolo legati alla serie televisiva “Il commissario Montalbano” e non solo nel centro storico di Scicli. Il Municipio di Scicli, Palazzo Spadaro e le vie limitrofe diventeranno teatro vivo e itinerante dove gli attori si alterneranno in punti diversi per fornire agli spettatori una chiave che consenta loro di penetrare nel mondo di Nenè. Lo spettacolo è previsto per domenica 6 settembre 2020 con quattro diverse repliche: ore 20,30, 21,15, 22,00 e 22,45. Appuntamento presso il Municipio di Scicli. Il pubblico è pregato di trovarsi presso il botteghino almeno 10 minuti prima dello spettacolo.