Campagna pro tampone della Virtu Ferries

MALTA (di Elisa Montagno) La Virtu Ferries ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria che incoraggia i turisti maltesi a fare un tampone prima di partire per la Sicilia.



In questo modo ci si assicura che la maggior parte dei turisti maltesi che vengono in Sicilia con la Virtu Ferries sono già controllati e con il test negativo in mano prima del loro arrivo in Sicilia. Questo va ad aggiungersi alle misure molto rigide che la compagnia ha adottato in tutte le fasi del viaggio, ovvero, l’imbarco, durante il viaggio e il disimbarco. Facendo così ci si assicura un turismo continuo e sano. Malta è il paese con meno contaggi complessivi fra tutti i paesi dell Unione Europea. Malta e’ uno dei paesi con meno decessi ha causa del Covid 19. Come scrive il giornale Politico, Malta è il terzo paese in tutta Europa, dopo Lussemburgo e Danimarca, con il numero più alto di tamponi al giorno per ogni 100,000 persone. Malta fa una media di più di 2,500 tamponi al giorno per una popolazione di meno di 500,000. La scorsa settimana è stato fatto un record di 3030 tamponi in un giorno solo. Per fare un confronto, la Sicilia fa mediamente 2,000 tamponi al giorno per una popolazione di 5 milion