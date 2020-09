Iccrea Bancaimpresa, Carlo Napoleoni nuovo direttore generale

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea BancaImpresa ha nominato Carlo Napoleoni nuovo direttore generale della banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Napoleoni, nato a Roma nel 1967 e laureato in Economia e Commercio all’Università La Sapienza, è iscritto all’albo dei dottori commercialisti e al Registro dei Revisore Legali dei conti. Ha ricoperto precedentemente il ruolo di responsabile dell’Area Affari BCC. Ha lavorato in KPMG dal 1994, e ha fatto il suo ingresso in Iccrea Holding nel 2003, diventandone nel 2008 vice direttore generale vicario. Nel 2016 passa a Iccrea BancaImpresa, sempre con l’incarico di vice direttore generale e viene nominato consigliere con deleghe di BCC Factoring.

È inoltre consigliere di Cattolica Assicurazioni e è stato consigliere anche di varie società prodotto del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea oltre che nell’Istituto Centrale delle Banche Popolari e in Investire Sgr.

