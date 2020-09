I Consorzi di tutela iblei ad ‘A tutto volume’

Posted in Attualita' Sicilia onby

RAGUSA (di Elisa Montagno) – L’idea è quella di promuovere le produzioni locali per il tramite dei consorzi di tutela nell’ambito della manifestazione di grande richiamo culturale e turistico ‘A tutto volume’, in programma dal 9 all’11 ottobre 2020.



Così il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza ha promosso una riunione tra l’organizzatore di ‘A tutto volume’, Alessandro Di Salvo e i presidenti dei consorzi di tutela iblei e i rappresentanti dell’associazione dei prodotti di eccellenza della provincia di Ragusa. Alla riunione hanno preso parte Peppino Arezzo, presidente del Consorzio Dop Monti Iblei, Enzo Cavallo, legale rappresentante del Diprosilac e coordinati ore delle Eccellenze Iblee Agroalimentari e Pierluigi Cosenza, componente del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio di tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria.

Si è convenuto di promuovere i prodotti di eccellenza con un ‘pranzo’ con gli autori presenti di ‘A tutto volume’ con un menù che esalti i prodotti della terra iblea, dei gazebo promozionali nelle piazze di incontro per la presentazione dei libri e col menù del festival che verrà scelto dai consorzi di tutela e che sarà adottato per i giorni del festival dai ristoratori cre4ando così una sinergia a vari livelli che punti alla promozione complessiva delle produzioni locali. L’obiettivo è quello di esaltare i prodotti di qualità del nostro territorio: dalla pasta fatta con farina di grani antichi (Russello e Tumminia), al pomodoro Pachino Igp; dall’olio dop Montiblei, al Ragusano dop; dal vino Cerasuolo di Vittoria docg, alla Carota Novella di Ispica Igp; dalla Fava cottoia e dal favello, ai preparati di cipolla di Giarratana; dalla caponatina degli iblei ai crostini di pane ibleo; dalla salsiccia di Chiaramonte Gulfi, al sesamo di Ispica ; dal Fagiolo cosaruciaru di Scicli, ai cannoli di ricotta locale; dai dolci tipici, al cioccolato di Modica Igp.

“Credo che sia un’ottima idea – dice il Commissario Piazza – favorire l’incontro tra la cultura e l’enogastronomia della provincia di Ragusa. Le produzioni locali avranno un palcoscenico privilegiato per la loro promozione perché ‘A tutto volume’ è un palcoscenico privilegiato che richiama turisti e tanti spettatori e di questo i consorzi di tutela possono di sicuro giovarsene”.