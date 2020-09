Immigirazione, Sindaco Pozzallo: “Decreto non affronta bene il problema”

RAGUSA – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che contiene alcune norme per la gestione dell’emergenza migranti a Lampedusa.

Nel corso della riunione dell’esecutivo sono state previste agevolazioni fiscali per i lampedusani e misure a sostegno degli operatori economici, tutto cio’ in aggiunta alla promessa di svuotare l’hotspot dell’isola. Sono misure che non potevano essere piu’ rimandate vista la situazione emergenziale che regna a Lampedusa, ma tutto cio’ non significa che e’ stato affrontato nel modo giusto il problema migranti”. Cosi’ in una nota il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che aggiunge: “Il Presidente Conte ha perso l’occasione per affrontare nella sua complessita’ il problema, limitandosi a dare risposte parziali e temporanee a Lampedusa, come se fosse l’unico punto di criticita’ esistente nel sistema dell’accoglienza”. “Anche Musumeci ha minimizzato la portata delle richieste da avanzare al Governo – sottolinea Ammatuna – invece di approfittare dell’occasione storica che si presentava e proporre, quindi, un approccio sistemico al problema, una visione strutturale che affrontasse alla radice la questione”. “A questo punto – conclude il Sindaco di Pozzallo – devono assumersi, ognuno per la propria parte, le rispettive responsabilita’, perche’ non e’ movimentando da una parte all’altra della Sicilia i migranti o concedendo piccole agevolazioni soltanto ad un singolo tassello del mosaico che si puo’ affrontare un problema epocale”.

ITALPRESS