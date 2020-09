Iniziativa Banca Generali, a Milano apre gratuitamente Museo Novecento

MILANO (ITALPRESS) – Per il secondo anno consecutivo, Banca Generali si unisce al Comune di Milano per promuovere Milano ArtWeek, la settimana dedicata all’arte che coinvolgerà l’intero territorio del capoluogo lombardo con mostre, installazioni e attività.

L’edizione 2020 di Milano ArtWeek è in programma fino al 13 settembre, in formato sia fisico che digitale per rispettare le normative sanitarie attualmente in essere. L’intero palinsesto di appuntamenti è disponibile sul sito https://milanoartweek.it/.

In occasione di Milano ArtWeek 2020, Banca Generali ha pensato a diverse iniziative.

Museo del Novecento: apertura gratuita sabato 12 settembre La partnership tra Banca Generali e il Comune di Milano si concretizza nella apertura del Museo del Novecento di Piazza del Duomo 8.

Nella giornata di sabato 12 settembre, il biglietto d’ingresso sarà simbolicamente offerto dalla Banca private così da consentire a tutti l’ingresso gratuito agli spazi del più importante museo cittadino d’arte contemporanea. All’ingresso del Museo, tutti i visitatori riceveranno inoltre in omaggio un libretto sviluppato da Banca Generali, nell’ambito dei propri programmi sociali di educazione finanziaria, per approfondire il concetto e il valore della sostenibilità esteso agli investimenti.

Mostra digitale “Our Darkest Hour – It’s Radiant Time”.

Le iniziative digitali sviluppate da Banca Generali per Milano ArtWeek 2020 si arricchiscono con una mostra fotografica virtuale a scopo benefico. Per tutta la durata della manifestazione, il sito web www.ourdarkesthour.it ospiterà una gallery di fotografie scattate dall’artista veneziano Michele Alassio nella città lagunare nei giorni del lockdown dello scorso marzo. Le foto della raccolta – intitolata “Our Darkest Hour – It’s Radiant Time” – saranno acquistabili in formato fisico e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore di CBM Italia per sostenere progetti legati all’emergenza Covid-19 in Italia.

Un filtro Instagram dedicato. Per avvicinare anche i più giovani all’arte e a Milano ArtWeek, Banca Generali ha pensato anche a una iniziativa dedicata a Instagram: un nuovo filtro dedicato all’arte contemporanea. Il filtro sarà scaricabile gratuitamente seguendo il profilo ufficiale di Banca Generali.

