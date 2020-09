Generali I.P., Rainsford “Pronti a espanderci in mercati prioritari”

MILANO (ITALPRESS) – A seguito dell’annuncio della sua nomina, a luglio, come nuovo Global Head of Sales in Generali Investments Partners (GIP), Tim Rainsford è ora entrato a far parte del Gruppo Generali e del tem di GIP, per dare un contributo strategico all’ulteriore sviluppo della strategia multi-boutique del Gruppo.

Nel suo ruolo, sarà responsabile della definizione dei piani e delle strategie di sviluppo commerciale volti a rafforzare il posizionamento di Generali Investments nei mercati chiave, nonché a far crescere la sua presenza internazionale espandendosi in nuove aree geografiche.

“Ho già degli obiettivi chiari: consolidare ulteriormente la presenza del ramo asset management di Generali nei nostri mercati principali, come Italia e Francia, ed espanderci nei mercati che consideriamo prioritari, come Germania, Austria, Spagna e Paesi nordici, dove rafforzeremo anche il team per essere più vicini ai clienti”, dice Rainsford.

“Credibilità, solidità patrimoniale, resilienza in tempi turbolenti, attenzione al cliente al di là dei meri compiti di gestione patrimoniale, sono ciò che fa la differenza in un mercato molto regolamentato con un’altissima competizione, e credo che sarà sempre più così – aggiunge -. Sono convinto che Generali abbia tutte le carte per avere successo: non solo soluzioni di investimento di alta qualità, ma anche un pieno allineamento di interessi con i clienti che deriva dall’investire in strategie nelle quali Generali è impegnata, investendovi direttamente”.

(ITALPRESS).

abr/com

15-Set-20 16:00

Fonte: Italpress