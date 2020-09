Coronavirus, 1.392 nuovi casi in 24 ore

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.392 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, e 14 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.738. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 87.303 tamponi, per un totale di 10.575.979 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il totale dei dimessi/guariti è di 219.670 (+967), mentre gli attuali positivi sono 45.489(+410). Ad oggi sono 2.604 i ricoverati con sintomi, di questi 239 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 42.646 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Lazio (238), Lombardia (182), Campania (156), Veneto (119) e Sicilia (108).

