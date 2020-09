Boccia “Conte guidi alleanza Pd-M5s anche in futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Conte resti il leader dell’alleanza Pd-M5S anche in futuro”. Lo chiede il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, in un’intervista a La Stampa. “Penso che Conte abbia fatto un grande lavoro e che possa guidare questa alleanza anche in futuro – aggiunge – e se Zingaretti lo incalza sui temi cari al Pd come il Mes lo fa per il bene del governo”. Secondo il ministro il messaggio arrivato dalle urne e’ “semplice, a questo punto o si sta di qua o di la’”. “Di la’, il film e’ ‘piccoli Bolsonaro crescono”.

In merito all’emergenza sanitaria dice: “Intanto non siamo messi come il resto dei paesi che ci circondano, infiammati dai contagi. Il lockdown generale fatto dall’Italia in primavera è da escludere, ma nessuno ha la sfera di cristallo”. Per Boccia “ipotizzare ora chiusure è sbagliato, certo dobbiamo lavorare sul rispetto rigoroso delle regole”.

“Sui centri Covid – prosegue – sulle terapie intensive, sui protocolli e sulle organizzazioni territoriali siamo più forti che in febbraio”. Per quanto riguarda lo stato di emergenza, Boccia afferma: “inutile trasformare ogni cosa in una polemica. Non dovrebbe esserci il dibattito. In una pandemia ci sono più fasi: la prima di pronto intervento e la seconda di gestione dell’emergenza e ora siamo in questa fase. Che prevede procedure accelerate per varie necessità. C’è un solo presidente di regione che vorrebbe l’interruzione della proroga dello stato di emergenza? Non c’è”.

