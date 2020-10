RobertoAmmatuna su “Click day”

Posted in Attualita' Sicilia onby

POZZALLO (di Elisa Montagno) – Come era facile prevedere, il sito allestito dalla Regione Siciliana per l’accesso ai contributi per le imprese si è bloccato già all’inizio delle operazioni.



Il tanto atteso “Bonus Sicilia” è quindi slittato a giovedì 8 ottobre.

Tante le perplessità manifestate sulle modalità di accesso dalle Associazioni di categoria e soprattutto dalle piccole e medie imprese che lamentano limiti alla possibilità di partecipazione.

“Speriamo che questo periodo ulteriore – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – serva a risolvere i problemi esistenti ed a consentire un accesso più diffuso”.