Installata la “cartolina su Modica” donata dal Lions

MODICA (di Elisa Montagno) – Il Lions Club di Modica ha donato alla città la “Cartolina su Modica”, che è stata collocata nel belvedere su via San Benedetto da Norcia, meta giorno e notte di turisti. Si tratta di un’opera in ceramica realizzata dal ceramista Giovanni Cerruto e che riporta un disegno dell’illustratrice Rosa Cerruto con una veduta sulla città che racchiude i monumenti più significativi che si ammirano dalla collina di fronte.

E’ la stessa veduta dal lato della collina dell’Itria con il maestoso Duomo di San Giorgio che ha ispirato Gesualdo Bufalino, il celebre scrittore che ha sintetizzato le emozioni e le suggestioni dello splendido panorama definendo Modica “paese in melograna spaccata” come riportata nel testo di “Argo il cieco”. La donazione è avvenuta nel corso di una cerimonia, nel rispetto delle misure anti COVID, che si è tenuta domenica 4 ottobre 2020 alla presenza del sindaco Ignazio Abbate e della giunta comunale e di soci del Lions Club di Modica e del presidente della zona 21 del Distretto del Lions Club Giuseppa Lembo. Il Lions Club di Modica dagli anni ottanta ha donato realizzato numerosi service permanenti per la città dal restauro della “Lunetta di Berlon”, alla statua di San Giorgio al gruppo marmoreo del Gagini al Carmine ed altri. “Il nostro club – spiega Luca Garaffa, presidente del Lions Club di Modica – nell’ambito dei service di donazione di simboli lionistici – ha consegnato alla città la splendida “Cartolina su Modica”,magistrale opera realizzata dagli artisti Rosa Cerruto e Giovanni Cerruto, frutto di un lavoro di team che riconferma l’impegno del club a favore del proprio territorio”. “Voglio ringraziare il Lions Club di Modica – ha affermato il Sindaco Ignazio Abbate – per aver voluto donare all’intera comunità questa magnifica opera che arricchirà l’esperienza visiva del turista che sceglie il belvedere per portarsi via una preziosa cartolina della nostra città ”.