Casi Covid al Policlinico, chiusa la sala parto

CATANIA – Sala parto di Ostetricia e Ginecologia chiusa e ricoveri e prestazioni ambulatoriali ridotti nei reparti.

La recrudescenza di casi da Covid tra il personale sanitario ma anche la saturazione dei posti di Rianimazione del San Marco spinge a queste decisioni il direttore generale del Policlinico di Catania Antonio Lazzara che ha incontrato il sindacato Fsi-Usaee il quale aveva sollecitato in questi giorni interventi proprio alla luce dell’aumento dei casi da Covid tra il personale sanitario del Policlinico. Sarebbero 12 i contagi registrati in Ostetricia e ginecologia ma altri ci sono stati in Cardiologia tanto che anche in questo reparto potranno effettuare il ricovero solo i casi urgenti. Bloccate pure le visite dei parenti.