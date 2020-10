Sollievo Napoli, anche il tampone di Lobotka è negativo

NAPOLI (ITALPRESS) – Zielinski ed Elmas restano gli unici due calciatori del Napoli ad aver contratto il coronavirus. La società partenopea informa attraverso i suoi canali social che “l’ultimo tampone in lavorazione di Stanislav Lobotka è risultato negativo al Covid-19”.

Da martedì il gruppo squadra e lo staff sono nel ritiro “bolla” per rispettare l’isolamento fiduciario imposto dall’Asl Napoli, dopo che sabato c’era stato l’ordine di non partire per Torino visti i contagi di Zielinski ed Elmas. Ieri mattina i nuovi tamponi, risultati tutti negativi, ma mancava all’appello ancora quello del centrocampista slovacco perchè non era stato ancora elaborato. Ora l’esito che fa tirare un sospiro di sollievo.

Sempre nella giornata di ieri il Napoli aveva comunicato la positività anche di un calciatore appartenente alla rosa della Primavera.

