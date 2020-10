Il neo sindaco Leontini in visita dal Commissario Piazza

RAGUSA (di Elisa Montagno) – Visita di cortesia istituzionale del neo sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, al Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza.

Durante il cordiale colloquio il neo sindaco di Ispica ha chiesto la collaborazione dell’ente per accelerare le procedure per la gara d’appalto riguardante la realizzazione del primo stralcio funzionale della zona artigianale non escludendo la possibilità che sia proprio il Libero Consorzio Comunale di Ragusa la stazione appaltante per l’aggiudicazione dell’appalto. Leontini ha poi chiesto attenzione per la viabilità secondaria provinciale e per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di istruzione secondaria. Dal canto suo il Commissario Piazza nel congratularsi con Innocenzo Leontini per l’elezione a sindaco e nell’augurargli un buon lavoro al servizio della sua comunità ha dichiarato la sua disponibilità per una fattiva e sinergica collaborazione.

“Ho confermato al neo sindaco di Ispica – dice il Commissario, Salvatore Piazza – la volontà e la determinazione di una collaborazione istituzionale utile alla comunità ispicese nella realizzazione delle infrastrutture, a cominciare dalla realizzazione della zona artigianale finanziata con i fondi ex Insicem, dell’impegno per la viabilità con l’ammodernamento della strada provinciale n. 46 Ispica-Pozzallo che è strategica e degli interventi manutentivi per gli istituti scolastici di nostra competenza dove sono previsti lavori di somma urgenza con i fondi dell’emergenza Covid 19 ma anche a beneficio dell’efficientamento energetico dei locali”.