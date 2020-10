Il Catania acquista l’attaccante Antonio Piccolo

CATANIA – La pausa in campionato per il Catania non frena il lavoro della società rossazzurra che piazza un altro colpo di mercato rafforzando il reparto offensivo.

Alla corte di Raffaele arriva Antonio Piccolo, 32enne esterno d’attacco proveniente dalla Cremonese, che ha firmato un contratto biennale. Negli ultimi 3 anni ha realizzato con i grigiorossi 15 gol in 69 gare di serie B, categoria nella quale ha totalizzato 298 presenze e 52 gol. Sfuma invece il ritorno di Nicolas Spolli. Il difensore argentino, dopo avere riflettuto, ha deciso di ritirarsi dal calcio. Il fatto di riprendere a giocare solo domenica 18 in trasferta contro il Francavilla permetterà il recupero di Pinto ma difficilmente di Dall’Oglio, sinora out per infortunio. Il prossimo match casalingo contro la Ternana di Lucarelli si giocherà, salvo sorprese, sul neutro di Lentini. Al Massimino infatti proseguono i lavori per recuperare il manto erboso. Il Catania tramite l’amministratore unico Nico Le Mura, ha ringraziato Lentini per l’ospitalità ricevuta da parte dei rappresentanti istituzionali nonostante i tempi estremamente ridotti. Sulla carta per gli etnei ci sono ampi margini di miglioramento. L’efficacia sui calci piazzati è ormai un dato di fatto. Gente come Rosaia e Maldonado, senza contare Reginaldo, Emmausso, Gatto e Piccolo potranno fare solo la differenzadal punto di vista della velocità e della tecnica. Il lavoro di Raffaele è già evidente ed il gruppo si sta cementando con l’acquisizione della necessaria mentalità da serie C.