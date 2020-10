Aperto il nuovo sovrappasso per Motta sulla statale 121

MISTERBIANCO (Ct) – Era una delle opere più attese dell’hinterland di Catania, da quando, era il 5 settembre del 2019, quella vecchia fu abbattuta per evidenti problemi di sicurezza causati da un mezzo pesante fuori sagoma.

Parliamo dell’ex ponte Graci, il sovrappasso sulla statale 121 Catania Paternò che da oggi torna a collegare Misterbianco e Motta S. Anastasia. All’indomani della demolizione il governo regionale stanziò oltre 2 milioni di euro per la ricostruzione di cui si è occupata l’Anas che ha completato il lavoro con le canoniche prove di carico. Dopo ritardi legati alla pandemia viene così restituita la viabilità ordinaria in una zona molto transitata e ricca di attività commerciali. Il nuovo impalcato presenta un numero uguale di travi portanti – otto – e uguale geometria stradale della struttura che sostituisce, ma peso inferiore, essendo realizzato in acciaio e calcestruzzo in luogo delle precedenti travi in calcestruzzo armato precompresso. Installati anche nuovi appoggi con funzione di isolamento sismico. Il finanziamento servirà anche ad adeguare il frequentato sottopasso di via Rosolino Pilo nella vicina Piano Tavola, teatro di allagamenti dopo ogni pioggia.