Nel ” Cavo della Cava “a Rosolini .

Evento per la valorizzazione dei prodotti tipici locali.Rosolini ( di Enzo Alabiso)

Rosolini ( di Enzo Alabiso) Nel Cavo della Cava, un viaggio tra i saperi ed i sapori dell’ acquacoltura in val di Noto; un progetto per la valorizzazione del territorio, del sud- est della Sicilia Orientale, con la degustazione di prodotti tipici locali, e la valorizzazione dell’ acquacoltura iblea , della trota macrostigma in particolare; ma anche con dibattiti e confronti sulle caratteristiche organolettiche del prodotto, tanto apprezzato nel panorama gastronomico internazionale.



La manifestazione è stata organizzata dall’ associazione Macrostigma International con il coordinamento del presidente Piero Armenia, e dalla Pro Loco di Rosolini città del Carrubo, in collaborazione con la Regione Siciliana Assessorato all’Agricoltura , allo sviluppo Rurale e per la pesca mediterranea, ed il Comune di Rosolini.Nel rispetto delle norme per contrastare il Covid 19, si è organizzato un primo evento con un programma esecutivo reale , con la valorizzazione di tante eccellenze e di professionalità con tanti prodotti a KM zero, come ha come ha dichiarato la dott.ssa Doroty Armenia , dell’ Agroittica Macrostigma.Ad organizzare il secondo evento,contestuale, sulla parte relativa alla scoperta dei sapori ittici Iblei ,anche la nuova Pro Loco di Rosolini;Il Presidente Salvatore Vizzini ha dichiarato con entusiasmo, che si tratta di una iniziativa molto importante per la valorizzazione dei prodotti tipici locali, inseriti in un contesto turistico.L’ iniziativa è stata patrocinata dall’ Assessorato Regionale per l’ Agricoltura, per lo sviluppo Rurale e per la Pesca Mediterranea, .

con la presenza dell’ assessore regionale Edgardo Bandiera, e dal Comune di Rosolini, con il testa il sindaco Giuseppe Incatasciato.La parte organizzativa ed operativa della cucina è stata affidata all’ Istituto d’ Istruzione Secondaria Superiore, Agrario ed Alberghiero , Paolo Calleri ,anche se sono stati invitati ,e resi protagonisti, relativamente all’ attività del settore della gastronomia , sia altrchef che esperti del settore , che si sono cimentati nella preparazione di piatti tipici ,come il SILICCU Concept Bistrot, ed il del Caffè Letterario Federiciano.