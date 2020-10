Avola : Festa della Mandorla e del Nero d’ Avola.

Presentata anche la DE.CO.

Avola ( di Enzo Alabiso)La quarta edizione della festa della Mandorla e del Nero d’ Avola si è svolta nel rispetto della normativa per contrastare il covid 19.Degustazioni dei tipici prodotti della Città di Avola, con show cooking e preparazione di ricette e piatti esclusivi, con l’esposizione di prodotti tipici locali che hanno reso il Centro Culturale Giovanile Falcone / Borsellino,sede del museo della Mandorla, protagonista delle prestazioni culinarie di tanti esperti del settore.

Era presente anche l’associazione delle Strade del Vino ,con il suo direttore Frankie Terranova ed i rappresentanti delle aziende associate, che si sono cimentati in diversi momenti di degustazione di vini pregiati del comprensorio.Molto soddisfatto anche il Sindaco Luca Cannata , che ha apprezzato molto la sinergia tra settore pubblico e privato, con la reale possibilità di coinvolgere le aziende per i prossimi progetti promozionali.Durante questa edizione della Festa della Mandorla e del Nero d’ Avola , è stata presentata ufficialmente , durante un apposito convegno, la DE.CO. , la denominazione comunale per la valorizzazione dei prodotti tipici della città di Avola. L’ amministrazione Comunale ha voluto accomunare associazioni , aziende,commercianti ed artigiani, che operano nel contesto comunale , al fine di collaborare per la riuscita di un progetto comune di immagine, e con l’obiettivo di organizzare e sviluppare delle strategie associative di operatività e di intervento, anche a livello commerciale.Ad occuparsi della parte operativa e di coordinamento sarà l’ assessorato alle attività produttive del Comune di Avola, guidato dall’ assessore Giuseppe Costanzo .Quindi, un progetto generale di promozione e valorizzazione , finanziato anche dalla Regione Siciliana, di cui si è fatta promotrice la deputata regionale Rosanna Cannata , molto addentrata nel settore delle attività produttive del Sud Est della Sicilia.